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        Savcı, Onur Şener cinayetinde 2 sanık için de 'kasten öldürme'den ceza istedi

        Ankara'da bir gece kulübünde öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde savcı temyiz başvurusunda "kasten öldürme" suçundan sanıkların cezalandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:48
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        Ankara'da eğlence mekanında çıkan kavgada müzisyen Onur Şener'in (45) öldürülmesiyle ilgili davada istinaf mahkemesinin kararını savcı, temyiz etti. Savcı temyiz başvurusunda, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan ceza verilen sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Ankara'da 2 Ekim'de meydana gelen olayda, Onur Şener, sahne aldığı eğlence mekanında programını bitirip, arkadaşları ile doğum günü kutladığı sırada sahneye çıkan İlker Karakaş (35) ile tartıştı. Dışarıda devam eden kavgada Onur Şener, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olay ile ilgili bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ve Gözde Gündüz ile Jale Erberk, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan 'takdir' indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

        İSTİNAF, KARARI BOZDU

        Dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırıp, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık Semih Soyalp'e verilen beraat kararı da kaldırılıp, aynı suçtan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın beraat kararı da hukuka uygun bulundu.

        SAVCIDAN İTİRAZ

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Servet Kaya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesinin kararı ile ilgili Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Savcı Kaya'nın temyiz başvurusunda, Onur Şener'in solist olarak çıktığı barda gecenin sonunda programın bittiğini anons edip, doğum günü kutlaması için gelen arkadaş grubu ile baş başa şarkı söylemeye başladığı aktarıldı. Bu sırada sanıklardan İlker'in sahneye çıkarak şarkılara eşlik etmesi üzerine tartışma çıktığı, İlker ve arkadaşlarının dışarıya çıkarıldığı belirtildi. Onur Şener'in, arkadaşlarını yolcu etmek için dışarıya çıktığı sırada tartışmanın devam ettiği ve çıkan kavgada İlker Karakaş'ın elindeki bira bardağı ile Şener'in kafasına vurduğu, kavgaya sanıklar Ali ve Semih'in de dahil olarak tekme ve yumruklarla vurdukları ifade edildi. 3 sanığın daha sonra yere düşen Şener'e vurmaya devam ettikleri de belirtildi.

        "KASTEN ÖLDÜRME'DEN CEZALANDIRILSINLAR"

        Savcı Kaya, sanıklar Semih Soyalp ve Ali Gündüz´ün Onur Şener'e karşı iştirak halinde 'kasten öldürme' suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, bu suçun düzenlendiği TCK'nın 81/1 maddesi gereği ayrı ayrı cezalandırılmaları yerine, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan' cezalandırılmalarının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Savcı Kaya ayrıca Onur Şener ve sanıklar arasında gerek barın içinde gerekse dışarıda yaşanan olaylarda ilk haksız eylemin kimden kaynaklandığının tespit edilemediğini, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları gözetilerek, sanıklar lehine asgari oranda 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasının yasal koşulları oluştuğu halde sanık Karakaş hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmamasının da hukuka aykırı olduğunu belirtti. Savcı, bu gerekçelerle kararın bozulmasını talep etti.

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