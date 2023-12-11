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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş'ta 5 kadro dışı! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!

        Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:34
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        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
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        Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir."

        BEŞİKTAŞ'IN KABUS SEZONU

        Kadro dışı kararlarının çıktığı Beşiktaş bu sezon adeta kabus gibi bir sezon geçiriyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından gruptan elenen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de umduğunu bulamadı.

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        2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan "Kara Kartal" yaklaşık 5 aylık süreçte teknik direktör değişimlerinin yanı sıra yönetimde de sıkıntılar yaşadı. Güneş'in istifasının ardından yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlılar, son olarak ise takımı efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'a emanet etti.

        Üç teknik adam ile de istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Süper Lig'de 40'ar puanı bulunan lider Fenerbahçe ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalarak henüz ilk yarı tamamlanmadan şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı.

        YENİ YÖNETİMİN İŞİ ZOR

        Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor. Futbolu eski oyuncuları Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'ya emanet eden Başkan Arat, ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı.

        Sakatlık problemlerinin devam etmesi ve Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlara gidecek oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle yeni yönetimin futbol takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcaması gerekecek.

        SAKATLIKLAR BİTMİYOR

        Beşiktaş'ta futbolcuların sezon başından bu yana yaşadığı sakatlık problemine de bir türlü çözüm bulunamıyor. Bu sezon oluşturulan kadrosu camia tarafından eleştiri toplayan siyah-beyazlı ekipte sakatlık yaşamayan futbolcu neredeyse kalmadı. Derbiye de 5 oyuncusundan yoksun çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe maçında da Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın sakatlanmasıyla zor durumda kaldı.

        Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adam konumunda bulunan Rıza Çalımbay da "Kariyerimde aynı anda bu kadar fazla sakatlık görmedim." ifadesini kullanarak yaşadıkları sıkıntıya vurgu yapmıştı.

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