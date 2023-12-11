Londra için korkutan 2060 senaryosu: Tropik hastalık yayan sivrisinekler yayılacak

İngiltere'de Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) raporuna göre, ülkede sıcak hava nedeniyle ölenlerin sayısı 2070'te 12 kat artacak, başkent Londra ise dang humması, Zika virüsü ve Chikungunya virüsü taşıyan tropik bölgelerdeki sivrisineklerin yaşamasına uygun hale gelecek.

UKHSA, iklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri ve gelecekte en kötü durumda neden olacak sağlık sorunlarına ilişkin "İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkisi" başlıklı raporunu yayımladı.

Sağlık sektörü, akademi ve kamu kurumlarından uzmanların hazırladığı 15 bölümlük raporda, iklim değişikliğinin sonucu olarak sıcak, sivrisinek, sel ve gıda güvenliği kaynaklı sağlık sorunlarının artacağına dikkati çekildi.

İngiltere ve dünyada 2022 yazının dünyada sıcaklık rekorları kırılan bir mevsim olduğuna işaret edilen raporda, bu dönemde İngiltere ve Galler'de 3 binden fazla kişinin sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Raporda, 2030 yılına gelindiğinde sıcakların İngiltere'de 1,5 kat, 2070'te ise 12 kat daha fazla ölüme neden olacağı tahmini yer alırken 2050'de beklenen ölüm sayısının yıllık 10 bin olacağı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede artan yaş ortalamasına da dikkati çekilen raporda, bugün çalışan kesimin 2050-2080 yıllarında 65 yaş üzeri kişiler olacağı, bugün doğanların ise çalışan kesimde yer alacağı vurgulanarak iklim değişikliğinin en çok bugün yaşayanları etkileyeceği ifade edildi.

İngiltere'de sıcak kaynaklı sağlık sorunlarının en çok kentlerde görülmesinin beklendiği kaydedilen raporda, bölge olarak en riskli bölgenin ise ülkenin orta kesiminde yer alan Midlands olduğu belirtildi.

Raporda, sıcakların ülkenin güneyinde kuraklık, sivrisinek ve yangınlara neden olacağı tahmini yapıldı.

Londra 2060'ta dang humması taşıyan sivrisineklerin yuvası haline gelecek

Sivrisinek ve diğer canlılar tarafından insanlara bulaştırılan hastalıklarda artış görüleceği değerlendirmesi yapılan raporda, Aedes ve Culex türü gibi İngiltere için yeni olan istilacı sivrisinek türlerinin ülkede yayılacağı uyarısı yapıldı.

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Raporda, Afrika'da "iki büklüm yapan" anlamına gelen Chikungunya virüsünün yanı sıra dang humması ve Zika virüsünün Londra ile İngiltere'nin diğer bölgelerinde artacağı belirtildi.

Raporda, birçok bulaşıcı hastalığın da sıcaklarla doğrudan ilgili olduğuna dikkati çekildi.

Londra'nın tropikal ve subtropikal bölgelerde sivrisineklerin taşıdığı dang hummasının yuvası haline geleceği kaydedilen raporda, kentin en kötü senaryoda 2060'ta endemik dang hummasının yaşanmasına uygun hale geleceği, bu durumun halk sağlığı için önemli bir risk olduğu vurgulandı.

Aynı şekilde Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın alçak bölgelerinin 2060 ila 2070 yıllarında yeni tür sivrisineklere ev sahipliği yapmaya başlayacağı belirtildi.