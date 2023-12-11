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        Tokat'ta minibüsün kamyona çarpmasıyla ölen 5 kişinin cenazeleri Sivas'a gönderildi

        TOKAT'ta,minibüsün aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Sivas'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:20
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        Tokat'ta minibüsün kamyona çarpmasıyla ölen 5 kişinin cenazeleri Sivas'a gönderildi
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        TOKAT'ta,minibüsün aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Sivas'a gönderildi.

        Kaza, dün sabaha karşı, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Özkul'un (30) kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Ahmet Özkul ile Arif Karamemiş (41), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40) ve Ali Karakuş (42) yaşamlarını yitirdi. Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip memleketleri Sivas'a gönderildi. Kamyon sürücüsü K.D.'nin gözaltında olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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