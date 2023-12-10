GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki çift öldü

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde Şaban Eryılmaz (64) idaresindeki 60 HJ 294 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Y.K'nin (65) kullandığı 60 DP 144 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Hatice Eryılmaz'ın (60) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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