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        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki çift öldü

        Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 02:27 Güncelleme: 10.12.2023 - 02:27
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki çift öldü
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        Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

        Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde Şaban Eryılmaz (64) idaresindeki 60 HJ 294 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Y.K'nin (65) kullandığı 60 DP 144 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Hatice Eryılmaz'ın (60) hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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