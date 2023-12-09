Fenerbahçe'nin 7 maçlık Beşiktaş galibiyeti hasreti bitti!

Süper Lig'in 15. haftasında derbide misafir olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibini 7 maç sonra mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Dzeko'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş, Alexander Djiku'nun bireysel hatası sonucunda kazandığı penaltıyla 24. dakikada Chamberlain'in ayağından bulduğu golle skoru dengeledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birçok net gol pozisyonu ve bir de penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+6. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 40'a yükselten sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'dan devraldı.