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        Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 02:27 Güncelleme: 10.12.2023 - 02:36
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        Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

        Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde seyreden 60 HJ 294 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 60 DP 144 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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