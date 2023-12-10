Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde seyreden 60 HJ 294 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 60 DP 144 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.