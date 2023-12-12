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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru! - Son dakika Batman haberleri

        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!

        Batman'da, Enis S., husumetlisinin oğlu 14 yaşındaki F.D.'yi, babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. F.D.'nin hastanede tedavisi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Enis S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 08:36 Güncelleme: 12.12.2023 - 08:40
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        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
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        Batman'da olay, 28 Kasım´da Bahçelievler Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı.

        ÇOCUĞA 5 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre ailesinin iş yerine giden F. D.'ye (14) arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti.

        SALDIRI ANI İŞ YERİ KAMERASINDA

        Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Saldırı anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, F.D.'nin ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor.

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        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
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