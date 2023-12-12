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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar - İş-Yaşam Haberleri

        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar

        Gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:25
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        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
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        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan değişiklik şöyle:

        "TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

        MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

        MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

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