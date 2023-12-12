Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar Gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi

Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:25 facebook

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