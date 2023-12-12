Yüsra Geyik: Biri insafa geldi

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"BİRİ İNSAFA GELDİ"



Ev taşıdığını dile getiren Geyik, "Zamlardan dolayı taşınamıyorduk. Sağ olsun biri insafa geldi. Bu sıralar ev taşıma telaşım var. 2023 benim adıma güzel geçti ama astrologlar 2024'ün daha güzel geçeçeğini söylüyor. Ben böyle şeylere inanırım ama kararlarımı etkilemez" şeklinde konuştu.