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        Haberler Magazin Ünlülerden Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıya tepki - Magazin haberleri

        Ünlülerden Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıya tepki

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1 - 1 biten Ankaragücü - Rizespor maçı sonrasında sahaya girerek orta hakem FIFA kokartlı Halil Umut Meler'e saldırdı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Meler, aynı zamanda tekmelendi. Büyük utanca neden olan bu saldırı, ünlü isimler tarafından da kınandı; "Türk futbolu nakavt olmuştur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:30
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        1

        Mustafa Sandal: Halil Umut Meler'e yapılan alçak saldırı, Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır. Bu atılan yumruk ona değil, Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! Umarım, bu terbiyesizliğin bedeli İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2032'nin Türkiye'den alınmasıyla sonuçlanmaz. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Sporun, barış ve kardeşlik demek olduğu bilincini tekrar kazanmamız dileğiyle...

        2

        Şahan Gökbakar: Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah... Bu şiddet söylemini körükleyenler mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda en sert tepkiyi koymanız lazım.

        Bu şiddet söylemini körükleyen bazılarına da gereken yapılmalı. İşte gün gelir Türkiye'nin en iyi hakemini böyle yerlerde tekmeler, ağzını burnunu kırarlar. Yazık... Bu nasıl bir ülke oldu yahu?

        Bu olaya tepki vermek tamam ama asıl tepki verilmesi gereken zaman "Birilerini tokatlayabiliriz" açıklamalarının yapıldığı andı. "Hakemleri sokakta çekin, taciz edin" dendiği zamandı. Hep yanlış zamanda tepki veriliyor. Hep testi kırılınca maalesef... Bu yaşanan bir utançtır. 15 gün sonra unutmayın ama. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir tepki vermelidir.

        3

        Süha Uygur: Türk futbolu nakavt olmuştur. Konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Bu utanç hepimizin. Ne lig, ne de Avrupa, artık hiçbir önemi yoktur. Yazıklar olsun hepinize.

        4

        İbrahim Büyükak: Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız!

        5

        Kıvanç Baruönü: Bu kareler, ülkenin içine düştüğü durumun fotoğrafları. Yumruğu sallayan kişi bu ülkede bir spor kulübü başkanı, siyasetçi ve iş adamı.

        Yani bizi bu cehalete sürükleyen her neyse onların hepsi. Türk sporunun, Türk siyasetinin kısaca toplumun geldiği noktanın bir özeti bu kareler. Şimdi bakalım bağlı bulunduğu siyasi kanat ya da Türk Futbol Federasyonu bu olay karşısında ne yapacak? Bence hiç! Yaşadığımız koca bir hiçlik.

        6

        Faruk Aksoy: Bataklığın, rezaletin son perdesi.

        7

        Şoray Uzun: Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan, tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin!

        8

        Gonca Vuslateri: Böyle futbol anlayışı yoktur. Haksızlık karşısında böyle densiz bir yaklaşım kabul edilemez, edilmemeli.

        9

        Rafet El Roman: Sonunda dünyaya Türk futbolunu da rezil ettiniz ya yazıklar olsun.

        #Halil Umut Meler
        #Faruk Koca
        #Halil Umut Meler saldırı
        #Ankaragücü
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