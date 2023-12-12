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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Süper Lig kulüplerinin hisseleri de ‘yumruk’ yedi - İş-Yaşam Haberleri

        Süper Lig kulüplerinin hisseleri de ‘yumruk’ yedi

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması, Borsa İstanbul'da işlem gören kulüplerin hisse değerlerini de etkiledi. 4 büyük kulübün hisseleri güne düşüşle başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:20
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        Hisseler de 'yumruk' yedi
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        Süper Lig'de dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atması borsada da etki buldu.

        Borsada işlem gören Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hisseleri güne düşüşle başladı.

        Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puan, Fenerbahçe hisseleri yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puan, Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puan, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 puanla günü açtı.

        PİYASA DEĞERİ (milyon $)
        DÜN BUGÜN FARK
        BEŞİKTAŞ 402 395.5 -6.5
        FENERBAHÇE 383 366 -17
        GALATASARAY 282 280 -2
        TRABZONSPOR 101 99.5 -1.5
        TOPLAM 1168 1141 -27

        Öğlen 12:10 sularında 4 kulübün piyasa değerleri toplam 27 milyon dolar geriledi.

        BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLAR

        47,70 -1,85
        • Alış: 47,70
        • Satış: 47,78
        Son Güncellenme Tarihi: 12/12/2023 11:49:43

        FENERBAHCE SPORTIF HIZMETLER

        107,00 -4,72
        • Alış: 106,70
        • Satış: 106,80
        Son Güncellenme Tarihi: 12/12/2023 12:00:48

        GALATASARAY SPORTIF SINAI

        7,50 -1,06
        • Alış: 7,47
        • Satış: 7,49
        Son Güncellenme Tarihi: 12/12/2023 12:01:39

        TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM

        2,88 -1,71
        • Alış: 2,87
        • Satış: 2,88
        Son Güncellenme Tarihi: 12/12/2023 12:01:14
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