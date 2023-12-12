Mahkeme ek göstergesi eksik ödenen memuru haklı buldu Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesini 3600'e yükselten, diğer kamu görevlilerinin ek göstergelerinde de 600 puan artış yapan kanundan TRT personeli yararlandırılmadığı gibi emekli aylıkları düşürüldü. TRT personelinin açtığı davayı sonuçlandıran idare mahkemesi, personeli haklı buldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Geçen yıl çıkartılan 7417 Sayılı Torba Kanun ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltildi. Kanun kapsamındaki diğer kamu görevlilerinin ek göstergeleri ise 600 puan artırıldı. Tazminat yansıtma oranları ise yeniden düzenlendi.

Ek göstergede yapılan değişiklik 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Ek göstergesi 3600’e çıkartılanların tazminat yansıtma oranları en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 85’inden yüzde 145’ine çıktı. Sadece ek göstergesi 600 puan artırılanların tazminat yansıtma oranları ise aşağı çekildi. Böylece, bu kişilerin ek göstergesi 600 puan artmakla birlikte emekli aylıkları eski tazminat yansıtma oranları üzerinden ödenmeye devam edildi.

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TRT PERSONELİNİN EMEKLİ AYLIĞI DÜŞTÜ

15 Ocak 2023 tarihinde ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılan ve 25 yıl hizmeti bulunanların aylıklarında 2.460 TL, ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların aylıklarında 2.115 TL artış oldu. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi dışında kalan ve ek göstergesi sadece 600 puan artanların emekli aylıkları ise 200 lira arttı.

Tüm emekli memurların aylığı artarken, emekli TRT personelinin aylığında düşüş yaşandı. TRT personeline, aylar sonra tebligat gönderilerek yanlışlıkla fazladan ödeme yapıldığı belirtilerek, fazla yapılan ödemeler emekli aylıklarından kesildi. Böylece TRT personelinin emekli aylığı ek gösterge düzenlemesiyle artmak yerine düştü. Daha önce yüzde 145 tazminat yansıtma oranından yararlanmakta olanlar yüzde 85’e; yüzde 85 tazminat yansıtma oranından yararlanmakta olanlar yüzde 55’e düşürüldü. Bazı emeklilerin aylıklarında 3 bin lira dolayında azalma oldu.

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İDARE MAHKEMESİ EMEKLİ AYLIĞINDAKİ KESİNTİYİ HAKSIZ BULDU

Aylıkları artmak yerine azalan TRT emeklileri peş peşe dava açtı. Davalar TRT personeli lehine sonuçlanmaya başladı.

Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde açılan davada emekli TRT personeli, tazminat yansıtma oranının yüzde 85’ten 55’e düştüğü ileri sürülerek üç ayda bir ödenen aylığında fazla ödendiği iddiasıyla toplam 7.107 TL kesinti yapıldığını, kesintilerin faiziyle birlikte iade edilmesini istedi.

İdare mahkemesi kararında, davacı personelin 1996 yılında 2200 ek gösterge üzerinden emekliye ayrıldığı,7417 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce 2200 ek göstergeye uygulanan yüzde 85 tazminat yansıtma oranından yararlandığına dikkat çekildi. Davacı personelin, emeklilik hakları bakımından yararlanmakta olduğu 2200 ek göstergeye uygulanan yüzde 85 tazminat yansıtma oranından, Danıştay 8. Dairesi’nin bir kararında yer alan “kazanılmış hak” ilkesi çerçevesinde yararlandırılmasına devam edilmesi gerektiği belirtildi.

İdare mahkemesi, dava konusu işlemi iptal ederken daha önce yapılmış olan kesintinin de faiziyle birlikte iade edilmesine karar verdi.

İdare mahkemesinin kararı, TRT personelinin emekli oldukları ek gösterge üzerinden daha önce yararlanmakta oldukları tazminat yansıtma oranlarını aynen almaya devam edecekleri ancak 600 ek gösterge artışından yararlanamayacakları anlamına geliyor.

Sorun tüm emekli TRT personeli için çözülmüş sayılmıyor. Mahkeme kararları sadece dava açan kişiler hakkında uygulanıyor. Dava açmamış olanların sorununun çözülmesi için ya dava açmaları, ya da Cumhurbaşkanı kararı çıkartılması gerekiyor