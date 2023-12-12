Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in moralinin son derece bozuk olduğu ve kendisini ziyarete gelen hakem arkadaşlarına, "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem" dediği ifade edildi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, maçın bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığı ifade edildi.
Uğradığı saldırı sonrası Ankara'da özel bir hastanede gözetim altına alınan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in moralinin son derece bozuk olduğu ve kendisini ziyarete gelen hakem arkadaşlarına, "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem" dediği ifade edildi.
Halil Umut Meler'i ziyaret eden MHK eski genel sekreteri Ali Kunak da "Halil olayın şokunda hala. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona, 'Dön İzmir'e ailenle konuş bu kararı onlarla ver. dedik." açıklamasını yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri ve Adalet Bakanı'nın Meler'e yakınları aracılığı ile telefonla ulaştığı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi.
Halil Umut Meler'i yalnız bırakmayan Ankaralı hakemlerin yanında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun da hastaneden ayrılmadığı belirtilirken, hakemliği bırakacağını ifade eden deneyimli ismin duygusal davranmasının normal karşılanması gerektiği ifade edildi.
Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı, da Halil Umut Meler'e destek veren açıklamalarda bulundu.
İŞTE HALİL UMUT MELER'İN SON DURUMU
Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli hakem, beyin cerrahisi bölümünde tedavi altındı. Sağlık durumunun iyi olduğu, şokta olduğu öğrenilen Meler’in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahede altına alındı. Yaşanan olayın ardından faal ve eski hakemler ile eski MHK başkanları destek amaçlı hastaneye geldi.
Başhekim Mehmet Yörübulut, Halil Umut Meler'in sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım."
LİGLER ERTELENDİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm liglerdeki tüm maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
Büyükekşi, "Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!" ifadelerini kullandı.
MAÇLARA ÇIKMAMA ÇAĞRISI
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle hakemlerin tepki olarak maçlara çıkmaması gerektiğini söyledi.
Arıcı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir olay. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle Türk hakemleri olarak kınıyoruz. Yapılan saldırıyı kınamak adına ilk etapta hakemlerimizin maçlara çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da görüşü bu yönde. Artık diğer aşamaları geçtik." ifadelerini kullandı.
Dernekten "Futbolumuz için kara gece" başlığıyla yapılan açıklamada ise "Bu hadiseyi gerçekleştirenlerin futbolun içinde (sözde) futbol adamı olarak yer alması bizleri derinden yaralamıştır. Futbolu yönetenlerin ve Türk adaletinin bu elim hadise karşısında gereken bütün ağır cezai işlemleri yapacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz." denildi.
Bu olayın kınamalarla geçiştirilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan şiddetli saldırı, sadece hakemimiz Meler'e değil tüm hakem camiasına yapılmıştır. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz."