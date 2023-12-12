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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir ağabey, eşyalarını izinsiz kullandı diye kardeşini bıçakladı

        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!

        İstanbul'da, eşyalarını izinsiz kullandığını iddia eden ağabey, kardeşini boynundan ve sırtından bıçakladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kardeşin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:28
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        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
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        İstanbul Küçükçekmece'de olay, Kemalpaşa Mahallesindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede 8 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi.

        EŞYALARINI KULLANMAMASI İÇİN UYARMIŞ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre 34 yaşındaki Fatih Korur, 29 yaşındaki kardeşi Erdi Korur'u eşyalarını kullanmaması konusunda uyardı.

        KARDEŞİNİ OMZUNDAN VE BOYNUNDAN BIÇAKLADI

        Uyarılara rağmen eşyalarını kullandığını gören ağabey kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve ağabey Fatih Korur mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini boynundan ve omuzundan bıçakladı.

        KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

        Erdi Korur aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. O sırada evde olan aile üyeleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdi Korur'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Bıçaklı saldırgan Fatih Korur, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        AĞABEY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kardeşini bıçaklayan ağabey cezaevine gönderilirken, yaralanan kardeşin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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        #istanbul
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