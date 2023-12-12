İstanbul Küçükçekmece'de olay, Kemalpaşa Mahallesindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede 8 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre 34 yaşındaki Fatih Korur, 29 yaşındaki kardeşi Erdi Korur'u eşyalarını kullanmaması konusunda uyardı.

KARDEŞİNİ OMZUNDAN VE BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Uyarılara rağmen eşyalarını kullandığını gören ağabey kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve ağabey Fatih Korur mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini boynundan ve omuzundan bıçakladı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Erdi Korur aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. O sırada evde olan aile üyeleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdi Korur'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Bıçaklı saldırgan Fatih Korur, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AĞABEY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kardeşini bıçaklayan ağabey cezaevine gönderilirken, yaralanan kardeşin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.