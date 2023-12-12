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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 yaşındaki oğlunu boğdu, 'Sevmediğim için öldürdüm' dedi! Cani babanın cezası onandı - Son dakika haberler

        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!

        Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski futbolcu 36 yaşındaki Cevher Toktaş'ın cezası, Yargıtay tarafından da onandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:19
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        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
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        Süper Lig'de, 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak da Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş (36), 23 Nisan 2020'de, oğlu Kasım'ı (5) öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

        OĞLUNUN FENALAŞTIĞINI SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre 5 yaşındaki çocuk, koronavirüs şüphesiyle servise yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlu Kasım'ın fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım servisine alınan Kasım, kurtarılamadı. Çocuğun ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

        11 GÜN SONRA YASTIKLA BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

        Cevher Toktaş da olaydan 11 gün sonra polise merkezine giderek, oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, çocuğunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastık ile boğduğunu anlattı.

        "YAŞADIKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMEDİ"

        Toktaş, ifadesinde, "Kasım'ın yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik.

        "SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

        Herkes çocuğumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi. İşlemleri sonrası Cevher Toktaş, tutuklandı.

        SANIK AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak' öldüğü bildirildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS ALDI

        Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Cevher Toktaş, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        YARGITAY KARARI ONADI

        Karara itiraz eden sanık avukatları, müvekkillerinin ifadesinin SEGBİS yöntemi ile alındığı belirterek, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. İstinaf mahkemesinin itirazı reddetmesi üzerine sanık avukatları, bu kez kararı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, oy çokluğu ile itirazı reddedip, yerel mahkemenin kararını onadı.

        5 yaşındaki oğlunu boğmuştu! Mahkemeyi şoke etti!
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