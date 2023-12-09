Başka adayların yerine ehliyet sınavına giren 2 şüpheli gözaltında
TOKAT'ta,başka adayların yerine, 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-Sınavı'na giren 2 kişi, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
TOKAT'ta,başka adayların yerine, 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-Sınavı'na giren 2 kişi, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar kapsamına dün yapılan 'MTSK e-Sınavı'na, Şanlıurfa'dan gelip 2 asıl aday yerine giren 2 kişiyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalanıp Tokat'a getirildi. Soruşturmanın devamında bahse konu şüphelileri getirip, sınava sokan 1 organizatör ile para karşılığı asıl adaylar yerine jokerleri ayarlayan Tokat il organizatörü ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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