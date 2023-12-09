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        Başka adayların yerine ehliyet sınavına giren 2 şüpheli gözaltında

        TOKAT'ta,başka adayların yerine, 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-Sınavı'na giren 2 kişi, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:20
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        Başka adayların yerine ehliyet sınavına giren 2 şüpheli gözaltında
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        TOKAT'ta,başka adayların yerine, 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-Sınavı'na giren 2 kişi, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar kapsamına dün yapılan 'MTSK e-Sınavı'na, Şanlıurfa'dan gelip 2 asıl aday yerine giren 2 kişiyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalanıp Tokat'a getirildi. Soruşturmanın devamında bahse konu şüphelileri getirip, sınava sokan 1 organizatör ile para karşılığı asıl adaylar yerine jokerleri ayarlayan Tokat il organizatörü ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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