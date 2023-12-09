Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan! Zonguldak'ta, kelimenin tam anlamıyla faciadan dönüldü. Alaplı ile Ereğli ilçeleri arasındaki kara yolunda sabah saatlerinde kaya düşmesinin ardından polis yolu trafiğe önlem amaçlı kapattı. Kısa süre sonra ise heyelan meydana geldi ve kaya parçaları ile toprak yola indi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:39 facebook

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