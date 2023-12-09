Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
Zonguldak'ta, kelimenin tam anlamıyla faciadan dönüldü. Alaplı ile Ereğli ilçeleri arasındaki kara yolunda sabah saatlerinde kaya düşmesinin ardından polis yolu trafiğe önlem amaçlı kapattı. Kısa süre sonra ise heyelan meydana geldi ve kaya parçaları ile toprak yola indi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı
Zonguldak'ta, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Alaplı ile Ereğli ilçeleri arasındaki yolda, sabah saatlerinde önce birkaç kaya parçası düştü.
YOL KAPATILDI HEYELAN OLDU
DHA'da yer alan habere göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Daha sonra, trafiğe kapatılan bölgede heyelan meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Ekiplerin erken önlemi sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı. Yolun Ereğli istikameti kayan toprak, ağaç ve kaya parçalarıyla kapandı.
HEYELAN ANI KAMERADA
Heyelanı temizleme çalışmaları sürerken heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
HASTANE YOLU ÇÖKTÜ
İHA'da yer alan habere göre de Zonguldak'taki Mithatpaşa Mahallesi'nde Uzunmehmet Göğüs ve Mesleki Hastanesine giden yolda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
AA'da yer alan habere göre öte yandan, Gaziantep'te geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Merkez Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde sağanak nedeniyle istinat duvar çöktü. Bir araç tamamen molozların arasında kalırken 2 araç hafif hasar gördü.