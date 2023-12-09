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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyha-beyazlılar, Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime galibiyetle "merhaba" demeyi hedeflerken Fenerbahçe ise liderliği Galatasaray'a bırakmamak için kazanmanın peşinde. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:18
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        Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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        Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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        Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Adana Demir'i mağlup eden ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

        4

        Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

        5

        İki takımın eksikleri

        Siyah-beyazlı ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

        6

        Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması ve 11'de şans bulması bekleniyor. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

        7

        Fenerbahçe'de iki isim sınırda

        Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş

        Mert Günok

        9

        Onur Bulut

        10

        Necip Uysal

        11

        Colley (Bailly)

        12

        Umut Meraş

        13

        Gedson

        14

        Salih Uçan

        15

        Chamberlain

        16

        Muleka

        17

        Aboubakar

        18

        Rebic

        19

        FENERBAHÇE

        Livakovic

        20

        Osayi Samuel

        21

        Samet Akaydin

        22

        Djiku

        23

        Ferdi Kadıoğlu

        24

        İsmail Yüksek

        25

        Fred

        26

        İrfan Can

        27

        Szymanski

        28

        Dusan Tadic

        29

        Dzeko

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