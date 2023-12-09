Ankara'da köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber

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Baba Yılmaz, "Köpekler benim çocuğumu ısırmamışlar, yemişler. Aşırı derecede doku eksikliği var. Kollarında, bacaklarında, poposunda, kafasında, boynunda, her tarafında var. Allah´ım bana onun bir yerini canlı bıraksın, benim için yaşasın. Ben onun gözü de olurum, kulağı da. Yeter ki benim evladım yaşasın" diye konuştu.

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"ARTIK BİZ ÇÖZÜM BULUNSUN" Başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını isteyen Halil Yılmaz, "Buna Cumhurbaşkanımız mı çözüm bulur, belediye başkanımız mı çözüm bulur bilmiyorum. Artık bir çözüm bulunsun. Benim canım yandı, diğer insanların canı yanmasın" ifadelerini kullandı.