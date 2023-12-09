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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 75 sene evvel büyük umutlarla kabul edildi. Bu metin insanlığın kazanımları açısından kritik bir belge olma amacını koruyor. 75 yıldır uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmayı sürdürüyor. Küresel barışın ve istikrarın tesisine de rehberlik ediyor. Beyannameyi insanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşetaşlarından birisi olarak görüyoruz.

        10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün dünyanın pek çok yerinde insan haklarının ayaklar altına alındığı da bir gerçektir. Batı toplumlarını saran İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı insan hakları tehdidinin başında yer alıyor. Terörist ve terör kavramları İslam'a saldırmanın, masumları katletmenin bir kılıfı haline dönüştürüldü.

        4,5 sene önce Yeni Zelanda'da 51 kardeşimizin şehit edildiği saldırı İslam düşmanlığının nerelere varabileceğini göstermiştir. Kanada'dan ABD'ye, Avrupa'dan Asya'ya dünyanın pek çok yerinde artarak devam etti. "Nefes alamıyorum" diyerek can veren George Floyd'u asla unutamayız.

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