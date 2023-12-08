Evinin balkonundan köpeklerin saldırısını gören Mehmet Dafdaf, olayı şöyle anlattı: "Önce köpekler birbirine saldırdı zannettim. Hava da biraz pusluydu. Bir baktım ortada bir çocuk. 'Kaçarlar, kaçmazlar' derken, çocuk baya uğraştı, çantayla, elindekilerle falan vurdu. O anda çocuğu ileriye kadar getirdiler. Balkondan üstümü falan da giymedim, yalın ayak fırladım. Komşum da çocuklarını okula götürüyormuş, onların arabasına bindim. Çocuğu oraya yıktıklarını gördüğümü söyledim." (Fotoğraf: AA)

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Komşusuyla olay yerine gittiklerini ifade eden Mehmet Dafdaf, şunları söyledi: "Arabaya da saldırdılar, bizi de indirmediler. Çocuk panikledi. Vatandaşın telefonundan ambulansı, polisi aradık, taşlarla, sopalarla köpekleri kovaladık ama 20 saniyenin içinde yetişemedim. Çocuğun durumu iyi değildi. Böyle bir şey olamaz. Bunlar bir hafta önce de burada bir çocuğa saldırmış. Üç, beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım." (Fotoğraf: AA)