Djiku ve Colley oynayacak mı? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide bu akşam kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşma öncesi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Habertürk.com muhabiri Oğuzhan Genç son gelişmeleri aktardı.
Giriş: 09.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:36
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Dev derbiye saatler kala Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Habertürk.com muhabiri Oğuzhan Genç, mücadelenin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'ndan son gelişmeleri aktardı.