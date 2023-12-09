Djiku ve Colley oynayacak mı? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler - Fenerbahçe Haberleri

Djiku ve Colley oynayacak mı? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler - Fenerbahçe Haberleri

Djiku ve Colley oynayacak mı? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide bu akşam kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşma öncesi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Habertürk.com muhabiri Oğuzhan Genç son gelişmeleri aktardı.

Habertürk Giriş: 09.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:36 facebook

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