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O dönem 26 yaşında olan Helene Darras, aktörün Gerard Depardieu'nün kendisine 'bir et parçasıymış gibi' baktığını, elle taciz ettiğini ve soyunma odasına davet ettiğini söyledi.



74 yaşındaki Depardieu hakkında bugüne kadar 13 kadının benzer suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Charlotte Arnould tarafından açılan 'cinsel saldırı' davası ise hâlâ sürüyor.