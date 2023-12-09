"97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı! AFAD, olumsuz hava koşullarına karşı paylaşımda bulundu. AFAD'ın yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 5 kent için 'turuncu', 28 kent için 'sarı' alarm verildiği belirtildi. İşte uyarıda bulunulan 33 kentimiz...

Habertürk Giriş: 09.12.2023 - 14:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:01 facebook

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