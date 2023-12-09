"97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
AFAD, olumsuz hava koşullarına karşı paylaşımda bulundu. AFAD'ın yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 5 kent için 'turuncu', 28 kent için 'sarı' alarm verildiği belirtildi. İşte uyarıda bulunulan 33 kentimiz...
AFAD, şiddetli sağanak, sel ve fırtınaya karşı sosyal medya hesabından dikkatli olunması çağrısında bulundu.
ALARM VERİLEN 33 KENTİMİZ
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Antalya, Sakarya, Adana, Adıyaman ve Diyarbakır illerimizde 'turuncu'; Ankara, Bingöl, Bolu, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sinop, Van, Batman, Bartın, Karabük, Düzce, Bitlis, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Osmaniye illerimizde 'sarı' yağış uyarısı verilmiştir" denildi.
VATANDAŞLARA MESAJ GÖNDERİLDİ
Açıklamada şöyle devam edildi: "Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza SMS ile uyarı mesajı gönderilmiştir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir.
"97 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI"
Ekiplerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenen illerimizde müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda; Antalya'da 4, Mersin'de 15, Adıyaman'da 2, Kahramanmaraş'ta 11, Gaziantep'te 65, olmak üzere toplam 97 vatandaşımız kurtarılmıştır.
"DİKKAT" UYARISINDA BULUNULDU
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."