Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri bırakacağını duyurmasına rağmen yeni bir açıklamada bulundu. Trump "Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim." dedi.

Habertürk Giriş: 14.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:01 facebook

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