Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri bırakacağını duyurmasına rağmen yeni bir açıklamada bulundu. Trump "Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim." dedi.
Giriş: 14.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:01
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri bırakacağını duyurmasına rağmen yeni bir açıklamada bulundu. Trump "Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim." dedi.
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