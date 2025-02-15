Cezayir'e Su-57 savaş uçağı

Rusya tarafından üretilen 5. nesil bir savaş uçağı olan Suhoy-57'nin (Su-57) ilk satışı Cezayir'e oldu.

Cezayir devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayirli pilotlar Rusya'da eğitim görmeye devam ederken, uçakların teslimi bu yılın sonuna doğru gerçekleşecek.

Rus yetkililer, daha önce Su-57'nin yabancı bir ülkeye satıldığını belirtmiş ancak ülkenin ismini vermekten kaçınmıştı. Cezayir'den yapılan açıklama ile durum açıklığa kavuştu.

İlk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştiren Su-57 çoklu görev özelliğine sahip bir hayalet uçak. Keşif, saldırı ve hava üstünlüğü konusunda kabiliyete sahip olan Su-57'nin fiyatının 50 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor.

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FAS F-35 ALMAYA HAZIRLANIYOR İDDİASI

Mağrip Bölgesinde, Fas ile Cezayir arasında zaman zaman krizler yaşanıyor. Cezayir'in Su-57 almasının ardından Fas'ın da ABD yapımı F-35 savaş uçağı almaya hazırlandığı iddia edildi.

Daha önceleri Fransa işgali altında olan Fas ve Cezayir 1950'den sonra bağımsızlıklarını kazandı. İki ülke arasındaki krizlerin temelini ise Batı Sahra bölgesindeki hak iddiaları oluşturuyor.

Sömürgecilik döneminden sonra sınırların belirlenmesi konusunda sorunlar yaşandı ve bu sorunlar günümüze kadar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ilk döneminde Fas'a destek vermişti. Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin de ABD'nin desteği sayesinde geliştiği biliniyor.