Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Avrupa'ya ilişkin söylemlerine yönelik sert bir yanıt verdi.

Pistorius, konferansa gelirken böyle bir planı olmadığını ancak Vance'in konuşmasını cevapsız bırakamayacağını belirterek "Eğer doğru anladıysam, Sayın Vance, Avrupa'nın durumuyla otoriter rejimlerin durumunu karşılaştırdı. Bu kabul edilemez. Bizim demokrasimizde her görüşün kendini ifade etme hakkı vardır. AfD gibi kısmi aşırı partiler de kampanyalarını düzenleyebiliyor. Biz Rus propagandası yapan TV kanallarına dahi izin veriyoruz." dedi.

Pistorius ayrıca ABD'nin Ukrayna-Rusya arasında sağlanacak olası barışa yönelik tavrına da değindi ve "Avrupa ve Transatlanlik ilişkilerine dair sorulara odaklanmak istiyorum ki bu konuda birçok spekülasyon yapıldı. ABD, Ukrayna ile Rusya arasında hızlı bir barış sağlamaya çalışıyor ve devamında Avrupa'nın, güvenliği sağlamada öncülük etmesini bekliyor. Bu müzakereler, Avrupa Kıtası ile Transatlantik ilişkiler için dönüm noktası olabilir. Tarihi dönüm noktası ki çok farklı yönlere gidebilir. Kararlarımız nesillerin geleceğini belirleyecek." dedi.

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KAJA KALLAS: VANCE'İN KONUŞMASINI DİNLERKEN BİZİMLE KAVGA ÇIKARTMAK İSTİYOR SANDIK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da James David Vance'in konuşmasına dair yorumda bulundu.

Vance'in konuşmasını biraz sert bulan Kallas "Vance'i dinlerken sanki bizimle kavga çıkartmaya gelmiş sandık." dedi.

Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiler Ukrayna'da sağlanacak barış konusunda gerildi. Avrupa, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı çok daha az taviz vermesi gerektiğini düşünerek ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini kabul etmiyor.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir