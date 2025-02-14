Fenerbahçe Beko: 89 - Galatasaray: 74 | MAÇ SONUCU
Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, derbiden 89-74 galip ayrılarak, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu.
Giriş: 14.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:55
ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, derbiden 89-74 galip ayrıldı ve finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu.
DERBİDE OLAY ÇIKTI!
Karşılaşma sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3. anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Mücadele, Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılmasının ardından devam etti.
İŞTE YAŞANANLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ