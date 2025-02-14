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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko: 89 - Galatasaray: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 89 - Galatasaray: 74 | MAÇ SONUCU

        Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, derbiden 89-74 galip ayrılarak, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:55
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        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
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        ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

        Sarı-lacivertliler, derbiden 89-74 galip ayrıldı ve finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu.

        DERBİDE OLAY ÇIKTI!

        Karşılaşma sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3. anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

        Mücadele, Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılmasının ardından devam etti.

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