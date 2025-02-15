Esenyurt'ta 250 bin liralık hırsızlık kamerada

Hırsızlık, Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi 728'inci Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Ömer Ayaz'a ait iş yerine tuvalet pencere camını kırarak giren hırsızlar, ofis bölümüne çıktıktan sonra, bilgisayar ve kasaları aldı.

Şüpheliler buldukları değerli cihaz, takım ve bakır malzemeleri topladı.

Bağladıkları halatla monitör veya bilgisayar kasasını yukarıda bekleyen arkadaşları aracılığı ile alan şüpheliler, geldikleri gibi tuvalet penceresinden çıktılar.

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İş yeri sahibi Ömer Ayaz, "Yüzlerine kapüşon gibi bir şey takmışlar. Ama eşkâlleri net görünüyor. 2 kişi içeri giriyor, 2 kişi de dışarda bekliyor. Toplamda 4 kişi yapıyorlar bu işi. Hesapladığımız zaman 230-250 bin bandında bir zararımız var" dedi.

İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve malzemelerinin kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.

BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerindeki araştırmalarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kaçan şüphelilerin kimliği belirlendi.

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Şüphelilerden Fırat Baş, yapılan operasyonla yakalanırken polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.