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        Fransız liselerine ceza yağdı

        Rekabet Kurulu, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'ne toplamda 21,3 milyon TL ceza kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:33
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        Fransız liselerine ceza yağdı
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        İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin birlikte okul kayıt ücretlerinin tespitini yapmak ve öğretmen ücretlerini belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması

        Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Buna göre, Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nin okul

        fiyatları konusunda aralarında anlaşarak tek fiyat uyguladıkları tespit edildi.

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        Bu kapsamda;

        4054 saylı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’e göre,

        - Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 3.339.516,51 TL,

        - Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 3.279.720,74 TL,

        - Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 2.532.943,46 TL,

        - Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.745.532,89 TL,

        - Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.897.231,86 TL idari para cezası verildi.

        Bunun yanında bahsi geçen liselerin Türk öğretmen ücretlerini de beraber belirlediği saptandı.

        Bu sebeple de;

        - Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 2.226.344,34 TL,

        - Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 2.186.480,49 TL,

        - Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 1.688.628,97 TL,

        - Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.163.688,59 TL

        - Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.264.821,24 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

        Bahsi geçen liselere, okul kayıt ücretlerini ve Türk öğretmen ücretlerini beraber belirlemeleri sebebiyle toplamda 21,3 milyon TL para cezası verildi.

        FRANSIZ LİSELERİNİN 2024-2025 FİYATLARI

        Fransız liselerinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri 1 milyon TL'ye yaklaştı. Fiyatlar şöyle;

        Hazırlık sınıfı:

        Saint-Joseph Fransız Lisesi (peşin fiyatı): 920.250 TL ; (taksitli fiyatı): 982.335 TL

        Özel Saint Benoît Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 890.000 TL

        Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi (peşin fiyatı): 895.000 TL ; (taksitli fiyatı): 953.180 TL

        Özel Saint-Michel Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 833.000 TL

        Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 862.000 TL

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