Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun "eziyet etme" suçundan beraat etti

        Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun "eziyet etme" suçundan beraat etti

        Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl ceza alırken, "eziyet etme" suçundan beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aleyna Çakır davasında karar

        Ankara'da ‘Aleyna Çakır’ adıyla bilinen Sema Esen’in (21) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’a, ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Uygun, ‘Eziyet etme’ suçundan ise beraat etti.

        ‘Aleyna Çakır’ adıyla bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sanal medyada yer aldı.

        Esen’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen’in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı.

        REKLAM

        Esasa ilişkin mütalaasını 8 Mayıs’taki duruşmada sunan Cumhuriyet savcısı, sanık Uygun’un ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ ile ‘Eziyet etme’ suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        'MÜEBBET ALSIN'

        Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, başka davadan hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin davaya katılma talebi, savcının da talebi doğrultusunda mahkeme tarafından reddedildi.

        Sema Esen’in babası Mehmet Esen, “Şikayetim devam ediyor, adalete güveniyorum. Çocuğumu nasıl öldürdüyse cezasını çekmesini istiyorum” dedi. Esen’in ağabeyi Himmet Esen de şikayetinin devam ettiğini belirtirken, annesi Hatun Esen ise “Şikayetçiyim. Ömür boyu müebbet almasını, gün yüzü görmemesini istiyorum” diye konuştu.

        REKLAM

        ‘HİÇBİR KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLMADIM’

        Son savunmasını yapan Uygun, “2020 yılına kadar ben 23 yaşında bir insandım, o güne kadar karakol yüzü görmemiştim. Ben Aleyna’yı tanıdığımda ailesinden kimseyle konuşmuyordu, kimseyle irtibatı yoktu. Bir gün yanımdayken annesi için ağladı.

        Annesiyle görüştüm, daha sonra annesinin yanına götürüp barıştırdım. Ben o kadar eziyet ettiysem, şiddet uyguladıysam neden ailesine söylemedi? Tanıklar, ‘Elinden parasını alırdı, fuhşa yönlendirirdi’ diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ben onun için ailemi silmiştim.

        Ben hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, vicdanım rahat. Ben suçsuzum, bu konularla hiç alakam yok. Ben zaten evlenme niyetindeydim, aynı evde yaşıyorduk. Hala da seviyorum” dedi.

        REKLAM

        4 YIL HAPİS CEZASI

        Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümitcan Uygun’a ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

        Mahkeme, Uygun’un ‘Eziyet etme’ suçundan ise beraatine hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aleyna Çakır
        #ümitcan uygun
        #sema esen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti
        "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz 7 günde açılacak"
        "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz 7 günde açılacak"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        Macron ve Trump'tan samimi poz
        Macron ve Trump'tan samimi poz
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        "Dijital esarete karşı direnin"
        "Dijital esarete karşı direnin"