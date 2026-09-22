36 yaşında hayatını kaybeden Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu

'Heroes', 'Nashville' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Hayden Panettiere, geçen ay, 37 yaşına girmesine sadece beş gün kala hayata veda etmiş, geride 11 yaşında bir kız çocuğu bırakmıştı. Panettiere'nin ölüm nedeni belirlendi.

16 Ağustos'ta ABD'nin Greenville bölgesindeki evinde hayatını kaybettiğinde, yetkililer uyuşturucu aşırı dozundan şüphelenmişti. Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi sözcüsü, Panettiere'nin, "birden fazla ilacın toksik etkileri" nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Sözcü, "Otopsi, alanında uzman bir adli patolog tarafından tamamlandı. Otopsi sonucunda, ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma belirtisine rastlanmadı" dedi. Sözcü ayrıca, "Ölüm şekli kaza olarak belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Panettiere çocuk yaşta oyunculuğa başladı ve pembe dizilerde rol aldıktan sonra, 2000 yılında Denzel Washington ile birlikte rol aldığı spor draması 'Remember the Titans' ve Pixar'ın 1998 yapımı 'A Bug's Life' filminde Dot karakterini seslendirmesiyle daha geniş bir tanınırlık kazandı.

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Panettiere daha sonra süper kahraman dizisi 'Heroes'ta amigo kız Claire Bennet rolüyle ünlendi ve 'Nashville' dizisinde altı sezon boyunca country şarkıcısı Juliette Barnes karakterini canlandırdı.

Dizideki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki Altın Küre adaylığı kazanan oyuncunun filmografisinde 2006 yapımı 'Bring It On: All or Nothing', komedi-drama filmi 'Raising Helen' ve 'Scream 4' ile 'Scream 6'da Kirby Reed rolü yer alıyor.

Eski nişanlısı Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko'dan 11 yaşında Kaya adında bir kızı olan oyuncu, kızının velayetini Klitschko'ya verdi.