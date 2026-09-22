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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Muhammed Salah, Trabzonspor’da Avrupa devlerindeki başlangıçlarını geride bıraktı

        Muhammed Salah, Trabzonspor’da Avrupa devlerindeki başlangıçlarını geride bıraktı

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı.

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        Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Salah, Süper Lig’de 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı.

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        Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla kariyerinin en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi. Özellikle Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Salah, lig genelinde ise yeni takımına 7 gol, 2 asistle katkı verdi.

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        KARİYERİNİN EN İYİ İLK 6 MAÇLIK BAŞLANGICI

        2012-2013 sezonunda Basel ile Avrupa futbolundaki kariyerine başlayan Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla mücadele etti. Mısırlı yıldız, kariyerinde top koşturduğu farklı kulüplerdeki ilk 6 maçlık lig performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor dönemi bu alanda zirveye çıktı.

        2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayı giymeye başlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asist üreterek 9 gole doğrudan katkı verdi. Böylece gol ve asist toplamında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcını yaptı.

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        TRABZONSPOR'UN GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

        Trabzonspor’un Süper Lig’de geride kalan 6 haftada attığı gollerde Salah’ın katkısı dikkat çekti. Mısırlı yıldız, 7 golle takımının hücumdaki en önemli skor gücü olurken, yaptığı 2 asistle de arkadaşlarının gol üretimine katkı sağladı.

        Salah’ın bu performansı, bordo-mavili takımın sezon başındaki hücum gücünde önemli bir rol oynarken, yıldız oyuncu kısa sürede takımın skor yükünü üstlenen isimlerin başında geldi.

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        GOL KRALLIĞI UZMANLIK ALANI

        Muhammed Salah, gol krallığı yarışında da kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mısırlı yıldız, Premier Lig’de 4 kez gol krallığı yaşadı. Salah, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol atarak Premier Lig’de gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. Mısırlı futbolcu ayrıca 2016-2017 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 5 gol kaydetti.

        Salah, Trendyol Süper Lig’de ise attığı 7 golle zirveye yerleşti.

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        SALAH'IN İLK 6 MAÇLIK LİG PERFORMANSI

        Sezon Takım Gol Asist Gol katkısı:

        2026-27 Trabzonspor 7 2 9

        2025-26 Liverpool 2 2 4

        2024-25 Liverpool 4 4 8

        2023-24 Liverpool 3 4 7

        2022-23 Liverpool 2 2 4

        2021-22 Liverpool 5 2 7

        2020-21 Liverpool 6 - 6

        2019-20 Liverpool 4 3 7

        2018-19 Liverpool 3 1 4

        2017-18 Liverpool 4 1 5

        2016-17 Roma 3 1 4

        2015-16 Roma 3 - 3

        2014-15 Fiorentina 3 1 4

        2013-14 Chelsea 2 1 3

        2012-13 Basel 2 - 2

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        #trabzonspor
        #Muhammed Salah
        #süper lig
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