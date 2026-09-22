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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz

        Son dakika: ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, konuşma öncesinde Rus lider Putin'e "Savaşı bitir" mesajı iletti. Trump kürsüde, "Ben barışı getirdim. İran ölüm ve kaos yayıyordu ama biz nükleer programlarını dağ molozlarına dönüştürdük" dedi. Trump ayrıca, kasım ayındaki ABD Ara Seçimleri'nin ardından İran'la bir anlaşma yapacaklarını düşündüğünü, ama taviz vermeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 17:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda konuştu.

        Trump, konuşma öncesinde ise Rus lider Putin'e "Savaşı bitir" mesajı iletti.

        Başkan Trump'ın BM konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "ABD geçmişe kıyasla açık ara çok daha önde. ABD ilerliyor, geri döndü, geleceğimiz parlak. Yoksulluk seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar tarihin en iyi seviyesine yükseldi. Artık ABD'de iş yapmak çok daha kolay. Ekonomimiz dünyanın en iyisi, para ABD'ye akıyor.

        Ülke tarihinin en büyük vergi indirimini sağladık. Borsamız tüm zamanların rekorlarını kırıyor ve bu sadece son 12 ayda gerçekleşti. Biz göreve gelmeden önce ABD neredeyse ölmüştü.

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        ABD'de suç oranı yüzde 80 düştü. Ben gelmeden önce başkent Washington DC'de suçlular geziyordu. Bütün dünya ABD'nin gücü karşısında şaşkınlığa uğradı. İç sorunları çözüyoruz, dünya sahnesindeki sorunları da çözüyoruz.

        Bu dünyayı daha iyi daha güvenli, çocuklarımız için daha iyi bir yer haline getirmek için zor bir sürecimiz var. Ben sorunların daha fazla sürmesini istemiyorum ama süreç giderek zorlaşıyor. Ancak başka başkanlar konuşurken ben harekete geçtim. Ben barışı getirdim. Yıllardır devam eden sorunları çözüyoruz.

        İRAN

        İran Orta Doğu'nun zorbasıydı. ABD, İran'ın nükleer programını dağ molozlarına dönüştürdü. İran ölüm ve kaos yaydı. İran ruhani lideri katliamı kutladı. Bu yıl kendi insanlarından 10 binini öldürdü. Bu gerçeklikle yüzleşmemiz gerekiyordu. Başka insanlar bunu görmezden geldi.

        İran'a anlaşma için şans verdik ve biz bir gerçeği gördük. Bütün donanmalarını denizin dibine gönderdik. Hava güçlerini yok ettik. Ekonomilerini yok ettik.

        Bence biz seçimlerden sonra bir anlaşma yapacağız. İran'a taviz vermek aklımdan bile geçmiyor. Korkaklar ABD'nin mühimmatının azaldığını söylüyorlar. Bu bir yalan. İnanılmaz geniş mühimmata sahibiz.

        İran rejimi çok kötü durumda ve zayıf, umutsuz. Almam gereken bir karar var: İran'ı cehenneme mi çevireyim yoksa Orta Doğu'nun en güçlü ülkesini mi inşa edeyim? Tüm ülkelerden İran'ın ekonomik izolasyonunu desteklemelerini istiyorum. Petrol fiyatları düşecek.

        GAZZE

        Gazze Savaşı'nı sonlandırdık. Ben 8 savaş sonlandırdım. Şahsi ilişkilerimi kullanarak bunu yaptım.

        Biz şu an Venezuela liderleriyle yakın bir şekilde çalışarak Venezuela halkı için daha iyi bir geleceği inşa ediyoruz. ABD ve Venezuela'yı birlikte düşünürsek, dünya petrolünün yüzde 60'ı bizde. Venezuela artık, ABD sayesinde, kimseyi tehdit edemeyecek.

        UKRAYNA

        Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı da halledeceğiz.

        Küba başarısız olmuş bir devlet.

        Grönland'a iki büyük askeri üs inşa edeceğiz. NATO'yu, Danimarka'yı ve müttefikleri koruyacağız. Grönland ile anlaştık.

        ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı çıkıyor. Düzmece yargılamalar yapılmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu mahkemenin başkanlarının istifasını istiyoruz. Çocuklarımızı translardan koruduğumuz için bizi eleştirdiler."

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