Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor

Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı. 2025-2026 dönemi erken kayıt maratonunun yine yüksek fiyatlarla başlaması velilerin tepkilerine neden oldu. Bazı özel okul fiyatlarının sadece bir sene için istediği fiyatların bir milyona yaklaştığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na göre, Türkiye'de yaklaşık 19 milyon öğrenci örgün eğitim alıyor. Bunların yaklaşık 1.6 milyonu özel okula gidiyor. Yaklaşık 176 bin öğretmen ise özel okullarda görev yapıyor.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR, KRALİYET ÇOCUKLARININ EĞİTİM MASRAFIYLA YARIŞIYOR

Fiyatlar velileri ayaklandırırken, Türkiye’deki eğitim ücretlerinin, dünyanın en pahalı üniversiteleriyle yarışır hale geldiği eleştirilerine sebep oldu. Öte yandan Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nin çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in eğitim aldığı Lambrook School'a üç çocuk için ödenen yıllık ücret 80 bin sterlin (yaklaşık 3.5 milyon TL).

"YÜZDE 54,8 ORANINDAKİ ZAM ORANINA UYULMUYOR"

3 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde değişiklik yapmıştı.

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Açıklanan enflasyon verileri ile özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşirken; özel eğitim kurumları okul ücretine en fazla 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE ve TÜFE'nin toplamının yarısı kadar zam yapabilecekti. Enflasyon verilerine göre ise 2025'te özel okulların en fazla yüzde 54,8 oranında zam uygulayabileceği kaydedilmişti.

Okulda devam eden öğrenciler için ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere daha fazla bir artış yapılmayacağı, düzenleme sayesinde bu ücretlerde sadece enflasyon oranında artış yapılmasının sağlandığı aktarılmıştı. Ancak veliler, bahsi geçen fiyatların bu sınırın üzerinde olduğunu iddia ediyor.

"ETÜT ÜCRETSİZ DENİLİYOR AMA FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI"

Okul ücretlerine zam oranına sınır getirilirken, yemek-servis gibi giderlerde herhangi bir tavan bulunmuyor.

Örneğin, bir kolejde geçtiğimiz yıl 50 bin TL olan yemek ücreti, yüzde 100 zamla 100 bin TL olurken; bir veli, zorunlu olmadığı açıklanan etütlerin parasının kayıt sırasında zorunlu olarak alındığını ve geçtiğimiz yıl 17 bin TL olan etüt ücretinin 49 bin TL'ye çıkarıldığını söyledi.