Savcı Sayan'dan özel okul ücretine isyan

Özel okulların astronomik ücretleri tartışılmaya devam ederken bir tepki de Savcı Sayan'dan geldi.

📌Özel okullar çıldırmış..

📌Geçen yıla göre % 110 artış…

📌Öğrencinin günlük yemek ücreti 1000 liranın üstünde..

📌Öğretmenler asgari ücretli…

📌Ah denetim ah nerdesin… pic.twitter.com/Sf5hYFj7jq — Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) January 11, 2025

Eski milletvekili ve Ağrı'nın önceki dönemki belediye başkanı Sayan, sosyal medya hesabından bir özel okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılının tarifesini paylaştı. Kayıt dönemine göre ücretlerin değiştiği görülürken 550 bin TL'yi aşan eğitim ücretinin yanında 140 bin TL'den fazla yemek ücreti talep ediliyor. Erken kayıtta 700 bin lirayı aşan toplam ücretin daha geç kayıtlarda arttığı da görülüyor.