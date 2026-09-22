Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti ve lig ikincisi Beşiktaş, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbide Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdü. İlk yarıyı 46-27'lik skorla önde tamamlayan sarı-lacivertliler, müsabakadan da 72-59 galip ayrıldı.

Kupada 20. kez mücadele eden Fenerbahçe, 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, son kupasını ise geçtiğimiz yıl yine Beşiktaş'ı yenerek elde etti.

REKLAM

Koronavirüs salgını ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle organizasyon 3 sezon düzenlenmezken, Fenerbahçe son 6 finalde de yer aldı. A. Efes'e karşı 4 maçta da parkeden mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda ise Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda parkeden 72-59'luk skorla galip gelen Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 2, toplamda 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli yöneticiler, takımlarını Beşiktaş karşısında yalnız bırakmadı. Başkan vekili Barış Göktürk, basketboldan sorumlu genel kurul üyesi Ömer Onan, genel sekreter Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyesi Savaş Adalet maçı Sinan Erdem Spor Salonu’nda izledi.

REKLAM

SERDAL ADALI MAÇI SALONDA İZLEDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki 39’uncu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı salondan takip etti. Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Adalı, takımına destek oldu. Adalı’nın yanında yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI YERİNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39’uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası’nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanan maçı yerinde takip etti. Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Bakan Bak, maçı locadan izledi. Bakan Bak’a Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da eşlik etti.