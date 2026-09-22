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        Haberler Magazin Tuba Ünsal, Paris'e yerleşti

        Tuba Ünsal, Paris'e yerleşti

        Oyuncu Tuba Ünsal, hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için çocuklarıyla Paris'e yerleştiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Tuba Ünsal'ın kızı Sare, Fransa'nın başkenti Paris'teki sanat okullarından Lycee Moliere'e kabul edildi.

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        Bunun üzerine Ünsal, oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e yerleşti.

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        Ünsal sosyal medya hesabından, "Bu yaşadığım bir ayı bir ben bir gökyüzü bir de gözyaşlarımın aktığı tüm şehirler biliyor... Sare Paris'te tiyatro okuyacak. Evrenin tersinin düzüne kafa tuttuğu bu zamanda siz olmasanız ben ne yapardım. Şükran, şükran" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

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        Tuba Ünsal'ın kızı Sare, ünlü oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelmişti.

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        #Tuba Ünsal
        #Paris
        #Fransa
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