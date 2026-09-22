Tuba Ünsal, Paris'e yerleşti

Ünsal sosyal medya hesabından, "Bu yaşadığım bir ayı bir ben bir gökyüzü bir de gözyaşlarımın aktığı tüm şehirler biliyor... Sare Paris'te tiyatro okuyacak. Evrenin tersinin düzüne kafa tuttuğu bu zamanda siz olmasanız ben ne yapardım. Şükran, şükran" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.