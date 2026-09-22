Tuba Ünsal, Paris'e yerleşti
Oyuncu Tuba Ünsal, hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için çocuklarıyla Paris'e yerleştiğini duyurdu
Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
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Tuba Ünsal'ın kızı Sare, Fransa'nın başkenti Paris'teki sanat okullarından Lycee Moliere'e kabul edildi.
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Bunun üzerine Ünsal, oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e yerleşti.
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Ünsal sosyal medya hesabından, "Bu yaşadığım bir ayı bir ben bir gökyüzü bir de gözyaşlarımın aktığı tüm şehirler biliyor... Sare Paris'te tiyatro okuyacak. Evrenin tersinin düzüne kafa tuttuğu bu zamanda siz olmasanız ben ne yapardım. Şükran, şükran" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.