Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin lideriyle toplantı için bir araya geldi.

Trump, "Türkiye'den dostum Erdoğan sert bir adam. Onunla uğraşmayın, gerçekten serttir. Harika bir adam." dedi.

İran'a ilişkin konuşan Trump, "Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da bu iş çok hızlı bitecek. O kadar hızlı bitecek ki başınız dönecek." diye konuştu.

İran'ın hızlı bir şekilde anlaşmaya varması gerektiğini işaret eden Trump, "Umarım doğru olanı çok geç olmadan hızlıca yaparlar. Biliyorsunuz, çok geç olduğu bir zaman gelecek ve bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız olmayacak." şeklinde konuştu.

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*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır