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        Haberler Ekonomi Otomobil 20 milyon dolara satışa çıkacak

        20 milyon dolara satışa çıkacak

        Hollywood'un efsane oyuncularından ve otomobil yarışçılarından Steve McQueen'ın ilk sahibi olduğu 1967 model Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider, 15 milyon ila 20 milyon dolar (732-976 milyon TL) tahmini fiyatla açık artırmaya çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 milyon dolara satışa çıkacak

        Koleksiyon otomobilleri alanında faaliyet gösteren müzayede evi Gooding Christie’s, ilk sahibi Hollywood yıldızı Steve McQueen olan 1967 model Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider’ın Rétromobile New York kapsamında düzenlenecek müzayedede satışa çıkarılacağını açıkladı.

        Sadece 10 adet üretilen NART Spider modellerinin altıncısı olan Ferrari, fabrikadan Blu Sera (Evening Blue) renginde çıkan yalnızca iki araçtan biri olma özelliğini taşıyor. Otomobil için açık artırmada 15 milyon ila 20 milyon dolar arasında bir tahmini değer bulunuyor.

        SADECE 10 ADET ÜRETİLDİ

        Şasi numarası 10453 olan Ferrari, Eylül 1967'de tamamlandı. Luigi Chinetti Motors'a fatura edilen otomobil, Hollywood Sport Cars aracılığıyla ilk sahibi Steve McQueen'a satıldı.

        McQueen, Ferrari'yi teslim aldıktan hemen sonra otomobilin rengini daha koyu metalik maviye çevirdi. Koltukların döşemelerini kendine özgü dikiş deseniyle yenileyen McQueen, araç üzerinde başka kozmetik değişiklikler de yaptı.

        Bu değişiklikler Ferrari'yi diğer NART Spider örneklerinden farklı bir otomobile dönüştürdü.

        McQUEEN DÖNEMİNDE KAZA YAPTI

        Ferrari, McQueen'ın sahipliği sırasında otoyolda bir kazaya karıştı. Daha sonra onarıldı.

        1971 yılına gelindiğinde Ferrari, Kaliforniya'nın Tujunga bölgesinde yaşayan J. David Kopf'un koleksiyonuna girdi. Araç, 1986 yılında ise Long Island merkezli Ferrari bayisi Grand Prix SSR aracılığıyla bugünkü sahibinin koleksiyonuna dahil oldu.

        Ferrari, o tarihten bu yana yaklaşık 40 yıldır aynı koleksiyonda bulunuyor.

        RESTORE EDİLMEK YERİNE KORUNDU

        Mevcut sahibinin koleksiyonunda restore edilmek yerine korunarak bugüne ulaşan Ferrari, orijinal numaraları eşleşen motor ve transaksını, Scaglietti imzalı gövdesini, metalik mavi rengini ve McQueen döneminde yapılan özel detaylarını muhafaza ediyor.

        Otomobil 1996 yılında Rockefeller Center'da düzenlenen Louis Vuitton Classic'te, 2003 yılında ise Virginia'daki Chrysler Museum of Art'ta gerçekleştirilen “La Bella Macchina: The Art of Ferrari” sergisinde yer aldı.

        İLK KEZ AÇIK ARTIRMADA

        Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider, Rétromobile New York ile 30 yıl sonra yeniden Manhattan'a dönecek. Otomobil böylece uluslararası koleksiyonerlerin katılabileceği bir açık artırmada ilk kez satışa sunulmuş olacak.

        Gooding Christie’s'in ilk New York müzayedesi, Rétromobile New York kapsamında 20-21 Kasım 2026 tarihlerinde New York'taki Javits Center'da düzenlenecek.

        STEVE McQUEEN KİMDİR?

        Steve McQueen, 1930 yılında ABD'de dünyaya gelen Amerikalı oyuncu ve otomobil yarışçısıydı. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Hollywood'un en tanınmış yıldızları arasında yer alan McQueen, özellikle “The Great Escape”, “Bullitt” ve “The Thomas Crown Affair” gibi filmleriyle tanındı.

        Otomobillere ve motor sporlarına olan ilgisiyle de bilinen McQueen, oyunculuğunun yanı sıra profesyonel yarışlara katıldı. 1971 yapımı “Le Mans” filminde başrolü üstlenen McQueen, filmde Porsche 917 ile yarış sahnelerinde yer aldı.

        McQueen, otomobil ve motosiklet koleksiyonuyla da döneminin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider da McQueen'ın sahip olduğu otomobiller arasında yer aldı. McQueen'ın ilk sahibi olduğu Ferrari, daha sonraki yıllarda farklı koleksiyonlara geçti.

        Steve McQueen, 1980 yılında 50 yaşında hayatını kaybetti.

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        #ferrari
        #Steve McQueen
        #NART Spider
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