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        Haberler Gündem Manisa’daki silahlı saldırının ardından gözaltı sayısı 9’a yükseldi, şüphelinin geçmişi mercek altında

        Manisa’daki silahlı saldırının ardından gözaltı sayısı 9’a yükseldi, şüphelinin geçmişi mercek altında

        Turgutlu'da okul önünde 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu belirtilen 15 yaşındaki H.O.'nun saldırı öncesi hazırlık yaptığı, farklı ideolojik içerikli yazılar kaleme aldığı ve silah kullanımıyla ilgili çalışmalar yaptığı iddia edildi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Şüphelinin geçmişi mercek altında

        Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 15 yaşındaki H.O.’nun uzun namlulu silahla gerçekleştirdiği saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 kişi yaralanırken, olayın ardından şüphelinin geçmişine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

        Edinilen bilgilere göre H.O.’nun saldırı sırasında üç fişek kullandığı, ateş ettiği noktaların okuldan yaklaşık 80, 90 ve 110 metre uzaklıkta olduğu öne sürüldü. Şüphelinin bu noktalardan öğrencileri hedef gözetmeksizin ateş ettiği iddia edildi.

        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var Haberi Görüntüle

        OKULA DEVAM ETMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

        H.O.’nun geçen yıl açık lisede 9. sınıfa başladığı ancak başarılı olamadığı, bu yıl ise örgün eğitime kaydının yapıldığı öğrenildi. Ancak şüphelinin okula düzenli devam etmediği, yalnızca birkaç kez okul çevresine geldiği belirtildi.

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        Soruşturma kapsamında şüphelinin okul ve sosyal çevresindeki ilişkileri ile saldırı öncesindeki davranışları da araştırılıyor.

        ODASINDA FARKLI SEMBOLLER VE YAZILAR BULUNDU

        Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde H.O.’nun odasında bazı semboller ve yazılar bulunduğu iddia edildi. Odasında gamalı haç figürlerinin yer aldığı, ayrıca çeşitli siyasi ve toplumsal konular üzerine kendi görüşlerini kaleme aldığı defterlerin bulunduğu öne sürüldü.

        Şüphelinin bu yazılarda kendince siyasi, ekonomik ve toplumsal değerlendirmeler yaptığı, bir oluşum ya da parti kurma fikrini yansıtan ifadeler kullandığı iddia edildi.

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        TÜFEK KULLANIMIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA

        Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre H.O.’nun yaklaşık bir ay önce iki kez tüfek kullanarak atış talimi yaptığı öne sürüldü.

        Ayrıca saldırı gerçekleştireceğine ilişkin bazı ifadeleri bir yakınıyla paylaştığı, ancak bu kişinin söz konusu iddiayı ciddiye almadığı belirtildi. Bu kişi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        AİLE ÜYELERİ VE SATICI DA GÖZALTINDA

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında H.O. ile birlikte aile üyelerinin de bulunduğu toplam 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Gözaltına alınanlar arasında şüphelinin annesi, babası, dedesi, anneannesi ve saldırıda kullanılan mühimmatın temin edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler bulunuyor.

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        İddiaya göre H.O., mühimmat almak için anneannesinden aldığı 600 TL’yi kullandı. Fişekleri satan av bayisinin de gözaltına alınan kişiler arasında olduğu öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında şüphelinin saldırıyı nasıl planladığı, silaha ve mühimmata nasıl ulaştığı ve olay öncesindeki bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.

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