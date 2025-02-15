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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüzel kişiler için KKM sona erdi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüzel kişiler için KKM sona erdi

        TCMB: Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında, tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:26
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        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

        TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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