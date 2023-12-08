Öğrencilerden Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Taştan'a ziyaret Tokat'ta okullar arası kros müsabakalarında il genelinde birincilik elde eden Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ı makamında ziyaret etti.

Tokat'ta okullar arası kros müsabakalarında il genelinde birincilik elde eden Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ı makamında ziyaret etti.

Taştan, elde ettikleri derecelerden dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, okul yöneticileri de hazır bulundu.