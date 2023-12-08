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        Öğrencilerden Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Taştan'a ziyaret

        Tokat'ta okullar arası kros müsabakalarında il genelinde birincilik elde eden Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:16
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        Öğrencilerden Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Taştan'a ziyaret
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        Tokat'ta okullar arası kros müsabakalarında il genelinde birincilik elde eden Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ı makamında ziyaret etti.

        Taştan, elde ettikleri derecelerden dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

        Ziyarette, okul yöneticileri de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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