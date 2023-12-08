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        Tokat'ta hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tamirhanede hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:02
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        Tokat'ta hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tamirhanede hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

        Sanayi sitesinde kendisine ait iş yerinde çalışan Eren Y'nin hava bastığı otomobil lastiği patladı.

        Lastikten fırlayan parçaların koluna isabet etmesi sonucu yaralanan Eren Y, esnaf arkadaşları tarafından özel araçla Reşadiye Devlet Hastanesine götürüldü.

        Ameliyat edilen Eren Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Lastiğin patlaması, bu sırada iş yerinde bulunan 2 kişinin yaşadığı korku ve Eren Y'nin yaralanması, iş yerindeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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