Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası

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Yaris benzinli modeli de 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği alınabiliyor.

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Yapılan açıklamaya göre, Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecekler.