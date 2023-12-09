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        Tokat'ta parasını almadan aracının satış belgesini imzalayan kişi dolandırıldı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anlaştığı kişilere aracını verip satış belgesini de imzalayan kişi, parasını alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:07
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        Tokat'ta parasını almadan aracının satış belgesini imzalayan kişi dolandırıldı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anlaştığı kişilere aracını verip satış belgesini de imzalayan kişi, parasını alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

        Böğet köyünde yaşayan bedensel engelli Recep Çelik, hafif ticari aracını satmak için bir internet sitesine ilan verdi.

        İlanı görerek Çelik ile iletişime geçen 2 kişi, aracı satın almak için anlaştı. Gittikleri noterde aracın satışı için gerekli belgeyi imzalamasına ve aracı da vermesine rağmen parasını alamayan Çelik, dolandırıldığını anlayınca polise müracaat etti.

        Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Recep Çelik, AA muhabirine, yeni bir araç almak için sahibi olduğu aracı satmak istediğini söyledi.

        Aracını görmek isteyen 2 kişinin bulunduğu yere geldiğini belirten Çelik, "Aracı ekspere göstermek için Tokat merkeze gittik. Bana, 'Burada eniştem var, arabayı beğenirse ekspere de gerek yok' dediler. Eniştesi dediği şahıs geldi. O da engelliydi, protez ayağı vardı." dedi.

        Aracı satmak için 525 bin liraya anlaştıklarını dile getiren Çelik, "Notere gidelim, havale yapalım hesabına düşer, satışı alırız' diye beni ikna ettiler. Para hesabıma gelmeyince 'Havaleyi yaptık havuza takılmıştır, saat 5'i geçti, salı günü saat 09.00 veya 10.00'da hesaba düşer.' dediler. Ben de imzayı attım. Onlar da arabayı alıp gittiler." diye konuştu.

        Zanlıların bir daha yanına gelmediğini, parayı da vermediklerini anlatan Çelik, dolandırıldığını anlayınca polise başvurarak şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Aracının Ankara'da bir galericiye satıldığını öğrendiğini aktaran Çelik, "Mağdur durumdayım, yetkililerden yardım bekliyorum. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin. Şüphelilerden birinin ayağındaki protez görünce böyle bir şey yapmayacağını düşündüm. Bu aracı da bir engelliden almıştım. Bana çok yardımcı olmuştu, onları da benim gibi sandım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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