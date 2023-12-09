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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra! - Son dakika Antalya haberleri

        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin denize düşmesi sonucu 24 yaşındaki B.Ç. ile 22 yaşındaki Y.Z. hayatını kaybetti. Otomobilin, iddiaya göre hareket etmek için manevra yaparken denize düştüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:27
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        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
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        Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi'ndeki iskelede, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre hareket etmek için manevra yaparken denize düştü.

        İKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı dalgıçlar, araçtaki B.Ç. (24) ile Y.Z'nin (22) cesetlerini sudan çıkardı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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