Tokat'ta otomobilin çarpıp kamyonun üzerinden geçtiği kişi öldü
Tokat'ta otomobilin çarpmasıyla yola savrulup kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ta otomobilin çarpmasıyla yola savrulup kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Tokat-Niksar kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Hikmet G'ye (66), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Yola savrulan Hikmet G'nin üzerinden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon geçti. Hikmet G. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil ve kamyon sürücülerinin bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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