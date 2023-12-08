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        Tokat'ta otomobilin çarpıp kamyonun üzerinden geçtiği kişi öldü

        Tokat'ta otomobilin çarpmasıyla yola savrulup kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:27
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        Tokat'ta otomobilin çarpıp kamyonun üzerinden geçtiği kişi öldü
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        Tokat'ta otomobilin çarpmasıyla yola savrulup kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Tokat-Niksar kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Hikmet G'ye (66), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

        Yola savrulan Hikmet G'nin üzerinden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon geçti. Hikmet G. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil ve kamyon sürücülerinin bulunması için çalışma başlattı.

        Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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