TFF Başkanı Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının yeriyle ilgili bir kez daha açıklama yaptı.

"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

"Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız."